Порошенко обсудил в США «Северный поток – 2»

Украинский президент Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с делегацией сената США. В ходе переговоров обсуждалась, в том числе, реализация в Европе энергетического проекта «Северный поток – 2».

Об этом 1 сентября сообщили на сайте украинского президента.

Глава государства поблагодарил сенаторов за важную роль сената США в защите суверенитета Украины и за последовательное предоставление Киеву летального оборонительного оружия. Подробности переговоров не приводятся, передает «Газета.ру».

В августе Порошенко назвал газопровод «Северный поток – 2» троянским конем Кремля, нацеленным против энергетической и, в конечном счете, геополитической безопасности Европы.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацию проекта одобрило большинство европейских стран.

США, страны Прибалтики, Польша и Украина выступают против, исходя из собственных интересов. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.