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Порошенко обсудил в США «Северный поток – 2»

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Фото: Global Look Press/Danil Shamkin
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Украинский президент Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с делегацией сената США. В ходе переговоров обсуждалась, в том числе, реализация в Европе энергетического проекта «Северный поток – 2».

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Об этом 1 сентября сообщили на сайте украинского президента.

Глава государства поблагодарил сенаторов за важную роль сената США в защите суверенитета Украины и за последовательное предоставление Киеву летального оборонительного оружия. Подробности переговоров не приводятся, передает «Газета.ру».

В августе Порошенко назвал газопровод «Северный поток – 2» троянским конем Кремля, нацеленным против энергетической и, в конечном счете, геополитической безопасности Европы.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацию проекта одобрило большинство европейских стран. 

США, страны Прибалтики, Польша и Украина выступают против, исходя из собственных интересов. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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