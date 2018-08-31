У «Северного потока – 2» всё идет по плану

Все инвесторы «Северного потока – 2» остаются привержены проекту, а само строительство газопровода идет по расписанию. В этом «Известия» заверили в компании Nord Stream 2 AG, ответственной за реализацию проекта. Ранее член правления немецкой компании Uniper — одного из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2» — Кристофер Дельбрюк заявил, что предприятие может выйти из проекта, если США введут против него санкции. Сейчас в Uniper пояснили «Известиям», что компания и дальше будет строго придерживаться своих контрактных обязательств, но продолжит отслеживать политическую ситуацию, оценивая ее влияние на финансовые вопросы участия в проекте.

Реализация «Северного потока – 2» идет строго по плану, заявили «Известиям» в пресс-службе Nord Stream 2 AG, подчеркнув при этом, что компания не будет комментировать тему американских ограничений.

— Nord Stream 2 не спекулирует на тему возможных американских санкций. Наши инвесторы остаются твердо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию, — рассказали «Известиям» в Nord Stream 2 AG.

На днях немецкий портал Finanznachrichten («Финансовые новости») со ссылкой на финансового директора немецкой Uniper, участвующей в «Северном потоке – 2», написал, что компания может выйти из проекта в случае введения против нее американских санкций. Член правления Кристофер Дельбрюк, в частности, выразил опасения, что Uniper могут исключить из платежного оборота, и она не сможет больше «использовать американский доллар в торговых операциях».

Впрочем, в пресс-службе Uniper «Известия» заверили, что компания и дальше «будет твердо привержена своим контрактным обязательствам по «Северному потоку – 2».

— Uniper останется одним из партнеров, инвестирующих в проект, и мы, как и ранее, твердо привержены «Северному потоку – 2». Надеемся, все участники быстро поймут, что нагнетания ситуации всегда лучше избегать, — отметили в пресс-службе.

При этом в компании признали, что непрерывно анализируют политические, правовые и экономические изменения, оценивая их влияние на финансовую вовлеченность Uniper в «Северный поток – 2».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что алармизм представителя Uniper преждевременен: ограничения еще не ввели, к тому же в законе об ограничительных мерах, принятом США в августе 2017 года, есть строчка о намерении Вашингтона ввести санкции против новых газопроводов из России в Европу, и хотя под этим подразумевается «Северный поток – 2», он в этом разделе формально не фигурирует.

— Тут «Газпром» вполне сможет посудиться и доказать что «Северный поток – 2» — это не новый газопровод: все договоры на поставку труб, их бетонирование, разрешения на строительство в национальных акваториях, договоры на суда-трубоукладчики, которых нанимает «Газпром», были подписаны до принятия закона о санкциях в США, — пояснил эксперт «Известиям».

Если говорить о влиянии санкций США, то наибольший риск, по мнению Игоря Юшкова, исходит от предусмотренного в американском законе запрета на оказание услуг. Он может поставить под вопрос аренду «Газпромом» у швейцарского морского подрядчика — компании Allseas — двух судов-трубоукладчиков. Эти услуги компания начнет оказывать «Газпрому» с сентября.

Компания Nord Stream 2 AG была создана в 2015 году и отвечает за строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» протяженностью 1,22 тыс. км, который должен поставлять газ из России в Германию через Балтийское море. Единственным акционером компании является российский «Газпром». Финансовыми инвесторами Nord Stream 2 AG стали такие энергетические компании, как французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, а также немецкие Wintershall и Uniper. Эти пять компаний обязались вложить в проект 50% от его стоимости, которая составляет около €9,5 млрд. Таким образом, каждый инвестор обязался вложить примерно по €950 млн. Укладка первых труб началась в соответствии с планом в июле 2018 года, параллельно ведется подготовка к работам в водах Финляндии и Швеции, которые ранее выдали разрешение на прокладку газопровода. Планируется, что «Северный поток – 2» будет построен к концу 2019 года.