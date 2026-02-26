Песков назвал действия Киева с нефтепроводом «Дружба» саботажем
Действия киевского режима в отношении нефтепровода «Дружба» являются саботажем. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве видят как последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои интересы.
«И видим саботаж со стороны киевского режима», — сказал Песков журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля в ответ на призывы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как можно скорее восстановить работу нефтепровода «Дружба» заявил, что это не может произойти быстро.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 19 февраля заявил, что Еврокомиссия (ЕК) действует в интересах Украины, а не стран — членов Евросоюза (ЕС). Министр подчеркнул, что Киев начал «явный политический шантаж Венгрии» с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».
Позднее Сийярто отметил, что прекращение поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» стало результатом преднамеренного сговора властей Украины и руководства Евросоюза.
