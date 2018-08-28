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Глава МИД ФРГ назвал неприемлемой позицию США по «Северному потоку – 2»

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Министр иностранных дел Хайко Маас подверг критике позицию Вашингтона касательно газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава немецкой дипломатии заявил на выступлении в ходе конференции руководителей посольств ФРГ за рубежом.

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«Неприемлемо использовать санкции с целью повлиять на европейскую энергетическую политику», — цитирует министра boerse.de.

Если США хотят продать больше сжиженного природного газа в Европе, это было бы долгожданным вкладом в расширение сотрудничества, но «решение о покупке надо основывать на цене, а не навязывать санкциями», подчеркнул он.

В июле президент США Дональд Трамп назвал строительство «Северного потока – 2» большой ошибкой, напоминает «Газета.ру». Хозяин Белого дома назвал Германию заложницей России из-за участия в соглашении.

Кроме того, США возможно прибегнут к санкциям против компаний Евросоюза из-за проекта, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год из России в Германию через Балтийское море. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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