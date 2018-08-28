Глава МИД ФРГ назвал неприемлемой позицию США по «Северному потоку – 2»
Министр иностранных дел Хайко Маас подверг критике позицию Вашингтона касательно газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава немецкой дипломатии заявил на выступлении в ходе конференции руководителей посольств ФРГ за рубежом.
«Неприемлемо использовать санкции с целью повлиять на европейскую энергетическую политику», — цитирует министра boerse.de.
Если США хотят продать больше сжиженного природного газа в Европе, это было бы долгожданным вкладом в расширение сотрудничества, но «решение о покупке надо основывать на цене, а не навязывать санкциями», подчеркнул он.
В июле президент США Дональд Трамп назвал строительство «Северного потока – 2» большой ошибкой, напоминает «Газета.ру». Хозяин Белого дома назвал Германию заложницей России из-за участия в соглашении.
Кроме того, США возможно прибегнут к санкциям против компаний Евросоюза из-за проекта, заявил министр энергетики США Рик Перри.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год из России в Германию через Балтийское море. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.