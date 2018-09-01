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После теракта в ДНР Порошенко заговорил о возвращении Донбасса под контроль Киева

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что время возвращения Донбасса под киевский контроль приближается. Об этом он заговорил 1 сентября, на следующий день после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

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В программе «Рандеву» в эфире украинского «Пятого канала» лидер государства обратился к украинцам, проживающим на «оккупированных» территориях юго-востока Украины.

Он заявил, что дипломаты приближают время, когда Украина вернет Донбасс, а вооруженные силы страны «защищают свободу» страны, передает РЕН ТВ. Кроме того, он напомнил, что когда жители Краматорска на встрече с ним задавали вопрос, не оставит ли украинская власть эти регионы, он отвечал, что Киев будет бороться за каждую пядь земли.

Ранее в субботу министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил, что вооруженные силы Украины подняли в воздух авиацию, тем самым попытавшись спровоцировать ополченцев Донбасса нарушить режим прекращения огня. 

Захарченко погиб накануне из-за взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного в кафе «Сепар» в Донецке, прощание с ним состоится 3 сентября.

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