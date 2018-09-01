В ДНР заявили о попытке провокации со стороны ВСУ с помощью авиации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подняли в воздух авиацию, тем самым попытавшись спровоцировать ополченцев Донбасса нарушить режим прекращения огня. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщил министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Кононов.

Авиацию заметили в небе над линией соприкосновения сторон.

«Украинская сторона пыталась пролетами вертолетов и самолетов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», — цитирует министра «Донецкое агентство новостей».

Накануне представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин предупредил, что ВСУ могут начать наступать в Донбассе. По его словам, ополченцы готовы перейти в контрнаступление в случае атаки.

Ситуация в Донбассе обострилась 31 августа после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар». В результате нападения также скончался его телохранитель.