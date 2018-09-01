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Эксперт спрогнозировал ход возможного наступления Украины на Донбасс

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Глава российского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал слова представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступать в Донбассе.

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В беседе с RT 1 сентября эксперт выразил мнение, что если президент Украины в предвыборных целях даст приказ начать наступление в Донбассе, то, скорее всего, оно выльется в локальные столкновения.

«Потому что, начав полномасштабную войну, он рискует ее быстро, буквально в считанные недели проиграть вместе с остатками своего авторитета. А вот постоянные столкновения достаточно высокой интенсивности для него интересны», — подчеркнул он.

Ищенко объяснил, что подобная тактика позволит украинскому лидеру заявлять о том, что война в Донбассе идет полным ходом, надо защищать страну и обижать президента в это время нельзя.

Говоря о возможной атаке ВСУ, Басурин предупредил, что ополченцы готовы перейти в контрнаступление в случае атаки со стороны украинских военных.

Ситуация в Донбассе обострилась 31 августа после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.

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