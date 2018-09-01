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Путин не сможет встретиться с и.о. главы ДНР из-за плотного графика

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Президент России Владимир Путин не сможет встретиться с исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрием Трапезниковым из-за занятости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас не планируется. Вы знаете, сегодня график достаточно напряженный у президента», — цитирует его «РИА Новости».

Песков пояснил, что 1 сентября в Москву с официальным визитом прибудет президент Азербайджана Ильхам Алиев, а затем Путин посетит образовательный центр «Сириус», где встретится с победителями международных олимпиад 2017/18 учебного года. «Поэтому каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны», — отметил пресс-секретарь.

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При этом официальный представитель Кремля заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является провокацией, которая негативно скажется на атмосфере в регионе.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективное начало реализации Минских договоренностей», — отметил Песков. Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что «еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией».

Захарченко и его телохранитель погибли вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате инцидента пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Власти республики признали произошедшее терактом. Кроме того, ряд задержанных по этому делу подтвердили, что взрыв мог быть диверсией со стороны Киева.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым и выразил соболезнования его родным и близким, а также всем жителям Донбасса.

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