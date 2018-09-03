«Украинский бургер» за год подорожал на 42%

Стоимость украинского бутерброда № 1, который состоит из ржаного хлеба и сала, подорожала за год на 42%. Такую цифру озвучил гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат от партии «Самопомощь» Алексей Дорошенко.

«Для приготовления украинского бургера мы нарезаем хлеб и сало кусочками по 40 г каждый. На сегодня этот вкусный бутерброд нам обойдется в среднем по стране 3,4 гривны (8,1 рубля). Так, в частности, 40 г черного хлеба стоит 70 копеек (1,7 рубля), а 40 г сала — 2,7 гривны (6,5 рубля)», — написал нардеп в своем Facebook.

В прошлом году эта закуска обходилась в 2,4 гривны (5,7 рубля).

Эксперт уточнил, что дороже всего «украинский бургер» стоит в Киеве (5,1 гривны, или 12,2 рубля), а самый дешевый в Тернополе — 2,4 гривны (5,7 рубля).

Как подчеркнул Дорошенко, сало с черным хлебом — это «гастрономическая гордость» Украины.

Ранее в мае Дорошенко констатировал, что за 2017 года сало на Украине подорожало на 67% и стало «социальным продуктом № 1» по росту цены. Теперь на среднюю зарплату украинцы могут приобрести на 30% сала меньше, чем в 2017 году.