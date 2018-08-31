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Эксперты высмеяли учения ВМС Украины в Черном море

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Фото: пресс-служба министерства обороны Украины/mil.gov.ua
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Боевые учения военно-морских сил Украины в Черном море выглядят несколько смехотворно и проводятся ради пропаганды, считают эксперты, опрошенные «Федеральным агентством новостей».

Речь идет об учениях «Шторм-2018», которые начались во вторник, 28 августа. По сообщению украинских ВМС в Facebook, будут отрабатываться действия по обороне черноморского побережья. Так, корабельные и катерные тактические группы уже выполнили боевые стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

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«Украина в Черном море решила поиграть мускулами — только мускулы никто не заметил. Типичная провокация военного режима Порошенко, призванная укрепить самомнение украинского президента в преддверии выборов», — считает политолог Владимир Карасев.

Вместе с тем он обратил внимание, что рано или поздно такие провокации приведут к плачевным последствиям для украинских военных. 

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов. «Учения похожи на потуги воробья представиться орлом. Это как в каком-нибудь Монако говорили бы о национальной сети железных дорог», — сказал он.

Эксперт добавил, что в случае «агрессии России» украинский флот ничего не сможет сделать, поскольку никакого боеспособного флота у Украины практически не осталось и долго еще не будет.

Он также отметил, что учения являются одним из звеньев общей милитаристской истерии, в которой сейчас пребывает президент Украины Петр Порошенко, знающий, что скоро потеряет власть».

Ранее в августе ВМС Украины решили увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в акватории Азовского моря. Предполагается, что подобные меры позволят обеспечить «защиту всех рубежей» и мирную производственную деятельность в море.

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