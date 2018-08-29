Решение Украины увеличить военное присутствие в Азовском море рассмешило соцсети

Пользователи соцсетей посмеялись над решением ВМС Украины увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в акватории Азовского моря.

Предполагается, что подобные меры позволят обеспечить «защиту всех рубежей» и мирную производственную деятельность в море.

Это вызвало смех в соцсети Facebook, где и была размещена запись.

«Дефицит надувных матрасов в бархатный сезон обеспечен», — констатировал Александр Грована, добавив, что ВМС «запасаются горохом».

«А грошей хватит?» — спросил Сергей Веретенников.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В ответ в Киеве заявили, что число заходов кораблей в порты Мариуполь и Бердянск уменьшилось на 10%, отмечает «Газета.ру». По их мнению, это связано с нежеланием владельцев судов проходить контроль российской стороны.