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На Украине поймали растлившего сотни детей педофила

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Фото: Depositphotos
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Украинские полицейские задержали 45-летнего жителя города Конотоп (Сумская область), которого подозревают в серийных развращениях несовершеннолетних.

Ранее на мужчину обратили внимание местные жители, которые видели, как он повел двух мальчиков в лес и якобы обещал им деньги. 

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Как рассказали в полиции, для поимки педофила им пришлось развернуть целую операцию. Мужчина был осторожен и сторонился других людей. Когда злоумышленник решил, что остался наедине с детьми, то начал заставлять мальчиков раздеться, фотографировал и пытался склонить к действиям сексуального характера. В этот момент его и задержали.

Как отмечает «Комсомольская правда в Украине», дома у педофила обнаружили большое количество детской порнографии: фотоальбомы, диски, видеокассеты, фотопленку. Также изъяли компьютер и аппаратуру для изготовления фотоснимков.

По информации ТСН, задержанный уже сознался в том, что за 20 лет развратил несколько сотен детей. Между тем стражи порядка эти данные пока не подтвердили официально.

По словам полицейских, жертвами развратника становились мальчики 10–12 лет из неблагополучных семей или сироты.

Соседи описывают педофила как тихого, бесконфликтного и приветливого мужчину, который живет один и работает на железной дороге.

3 июля российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов. В настоящее время пожизненные сроки возможны только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14 лет.

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