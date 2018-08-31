Украинский политик попросился в отставку из-за визита Путина на свадьбу Кнайсль

Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк попросил отправить его в отставку по причине того, что президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль.

По его словам, «доброе имя Австрии в Украине претерпело тяжелый удар», когда Кнайсль «демонстративно» пригласила Путина на торжество, хотя «едва знала» его.

Также в качестве причины чиновник указывает «позорные фотографии» министра, которая «склонила колено» перед российским лидером. Он добавил, что понадобится много лет для того, чтобы украинцы могли смотреть на Австрию «такими же глазами, как и раньше», до этого снимка.

«К сожалению, проблема заключается не только в личных решениях министра Кнайсль, но и в общей тенденции неуважения к Украине, которую в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы, которую министр представляет в правительстве. Она фактически солидаризируется с Путиным — независимо от его решений и поступков», — написал Вовк на своей страничке в Facebook.

Политик указывает, что в связи с вышеизложенными факторами не видит возможности продолжать выполнять свои обязанности, и попросил об отставке спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

18 августа глава МИД Австрии вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На торжество был приглашен президент России Владимир Путин. Российский глава подарил молодоженам старинную масловыжималку, тульский самовар и картину с сельским пейзажем. Также перед главой австрийского МИДа и ее супругом выступил Кубанский казачий хор.