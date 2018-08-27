Прямой эфир

Глава МИД Австрии упала в обморок на Европейском форуме

0
Фото: Global Look Press/MFA Russia Press Service
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль потеряла сознание во время Европейского форума, прошедшего в городе Альпбах. Об этом 26 августа пишет Die Kronen Zeitung.

Дипломат почувствовала недомогание и, как утверждают очевидцы, некоторое время пребывала без сознания. Ей была оказана медицинская помощь, после чего она направилась в свой гостиничный номер, передает «Газета.ру».

18 августа Карин Кнайсль вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На торжество был приглашен президент России Владимир Путин. Российский глава подарил молодоженам старинную масловыжималку, тульский самовар и картину с сельским пейзажем. Также перед главой австрийского МИДа и ее супругом выступил Кубанский казачий хор.

Участие Путина в мероприятии вызвало негодование среди ряда австрийских политиков, которые посчитали, что это означает смену политического курса страны. В свою очередь, в МИД Австрии указали, что визит российского лидера носил частный характер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Визит Путина на свадьбу главы МИДа назвали большой честью для Австрии
Проигравшая выборы премьера глава МИД Австралии ушла в отставку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017