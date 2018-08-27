Глава МИД Австрии упала в обморок на Европейском форуме

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль потеряла сознание во время Европейского форума, прошедшего в городе Альпбах. Об этом 26 августа пишет Die Kronen Zeitung.

Дипломат почувствовала недомогание и, как утверждают очевидцы, некоторое время пребывала без сознания. Ей была оказана медицинская помощь, после чего она направилась в свой гостиничный номер, передает «Газета.ру».

18 августа Карин Кнайсль вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На торжество был приглашен президент России Владимир Путин. Российский глава подарил молодоженам старинную масловыжималку, тульский самовар и картину с сельским пейзажем. Также перед главой австрийского МИДа и ее супругом выступил Кубанский казачий хор.

Участие Путина в мероприятии вызвало негодование среди ряда австрийских политиков, которые посчитали, что это означает смену политического курса страны. В свою очередь, в МИД Австрии указали, что визит российского лидера носил частный характер.