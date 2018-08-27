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Визит Путина на свадьбу главы МИДа назвали большой честью для Австрии

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Фото: REUTERS
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Австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе назвал визит президента России Владимира Путина большой честью для Австрии. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на его интервью Die Presse.

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Чиновника удивил ажиотаж в связи с приездом Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. По его словам, своим визитом российский президент оказал стране большую честь, поэтому любая критика в данном случае абсурдна.

Вице-канцлер напомнил, что на свадебное торжество приглашают тех, с кем возникли теплые и уважительные отношения, а Кнайсль хорошо знакома с главой России и провела с ним много телефонных разговоров, в том числе неофициальных, благодаря чему они были в хороших отношениях.

Путина Штрахе описал как «очень любезного, твердо стоящего на земле, открытого и сердечного» человека.

Представитель Австрии отметил, что его страна помогает налаживать отношения с Россией, а дружественные отношения австрийского руководства с РФ и другими странами в дальнейшем могут помочь в разрешении конфликтных вопросов.

Свадьба Кнайсль состоялась 18 августа. В качестве подарка Владимир Путин преподнес молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора

Приглашение Путина на свадьбу Кнайсль вызвало негодование, в частности, со стороны Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков при этом отметил, что в Кремле подобную критику «не воспринимают».

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