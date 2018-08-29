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СМИ отметили большую популярность Путина в странах Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в странах Запада, даже среди представителей разных политических взглядов. Об этом 26 августа пишет австрийское издание Der Standart.

По мнению автора статьи, особенно любят Путина в Австрийской партии свободы, партиях «Альтернатива для Германии» и Национальный фронт (Франция). Поэтому неудивительно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента к себе на свадьбу.

Популярность главы России Der Standart объясняет тремя причинами.

Во-первых, Путин является сторонником традиционных ценностей, в частности, семейных, олицетворяет собой мужественность и выступает за порядок в нынешнем хаотичном мире.

Во-вторых, он является противником социальной, военной гегемонии западных стран и выступает с критикой либерализма, в частности, идей гомосексуализма и феминизма, агрессии НАТО, господства американской валюты на мировой арене, не боясь идти против общественного мнения.

В-третьих, австрийское издание восхищается обаянием, самоиронией, остроумием, скромностью, отличным чувством юмора и отсутствием у российского лидера хвастливости.

18 августа российский президент побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, что взбудоражило всю общественность. Позже австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе назвал визит Путина большой честью для Австрии.

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