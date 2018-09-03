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Порошенко рассказал детям о готовности украинцев воевать

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Фото: Global Look Press/Str
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Почти все граждане Украины (89%) готовы воевать для защиты родины, уверен президент республики Петр Порошенко. Об этом он заявил во время общения с школьниками в Киеве.

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«Вот представьте себе, несколько лет назад лишь 20% украинцев были готовы с оружием в руках защищать нашу землю. А сегодня — 89%», — заявил украинский лидер. Его цитирует «РИА Новости».

Порошенко также сообщил, что Киев отказался от инициативы введения военного положения в Донбассе, хотя отметил, что решение оказалось для него «очень непростым».

«Нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета. И я доверяю украинской нации, украинскому народу», — подчеркнул президент. Он выразил уверенность в том, что Украина сможет пройти военные испытания без введения ограничений демократии.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тыс. человек.

Накануне, 2 сентября, оперативное командование самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило, что на территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, в том числе высокопоставленные военные из США и Канады.

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