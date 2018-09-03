На российского военкора напали в прямом эфире из Донецка

Военный корреспондент Семен Пегов подвергся нападению во время трансляции из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Инцидент произошел во время передачи «Время покажет» на Первом канале. Эфир был посвящен погибшему главе ДНР Александру Захарченко.

Когда ведущий Артем Шейнин задал военкору очередной вопрос, Пегова внезапно грубо выхватили из кадра. Через несколько мгновений журналист вернулся в эфир, а на заднем плане завязалась потасовка.

Вот это да! На Пегова во время прямого эфира военный напал... pic.twitter.com/VNFFWgAhOu — Зураб (@AZZurabAZ) 3 сентября 2018 г.

«Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами», — пояснил корреспондент.

Эфир программы продолжился без происшествий, отмечает «Эхо Москвы».

О причинах нападения ничего не известно. Сам журналист больше никак не комментировал ситуацию.

Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Глава ДНР получил смертельное ранение в голову, во время атаки также скончался его телохранитель. Еще 11 человек получили ранения. По подозрению в исполнении преступления задержаны украинские диверсанты и связанные с ними лица.