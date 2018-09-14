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СК возбудил дело против украинских силовиков за обстрел села в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских силовиков за обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, не являющихся военной целью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

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По версии следователей, 12 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии выполняли преступные приказы вышестоящих должностных лиц. Силовики провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения села Саханка Новоазовского района самопровозглашенной ДНР. В результате мирный житель 1958 года получил ранения. Кроме того, был частично разрушен его дом.

Как подчеркивают в ведомстве, украинские военнослужащие руководствовались мотивами политической и идеологической ненависти по отношению к населению Донбасса, желающему жить обособленно от киевской власти.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

После государственного переворота в феврале 2014 года Киев начал силовую операцию в Донбассе, жители которого провели референдум о создании самостоятельных республик. Вооруженные столкновения ВСУ и украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса начались в апреле 2014 года, они переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

В преддверии нового учебного года 29 августа в регионе было объявлено очередное «школьное перемирие». Однако украинские силовики систематически нарушают режим прекращения огня. 

Так, 11 сентября ВСУ обстреляли школу в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.

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