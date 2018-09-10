В ЛНР пригрозили уничтожить авиацию ВСУ в случае атаки

Воздушные силы Украины понесут потери, если осмелятся атаковать позиции самопровозглашенной ЛНР, заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

Так он отреагировал на информацию о том, что украинские силовики по приказу командующего Операцией объединенных сил (ООС) Сергея Наева провели внезапную проверку дежурных сил авиации и ПВО.

«Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта свою авиацию. В противном случае авиация ВСУ понесет потери. У нас есть необходимые силы и средства для уничтожения военных самолетов и вертолетов противника», — приводит слова Марочко «Луганскинформцентр».

Он добавил, что пространство республики под полным контролем, а военнослужащие подразделений ПВО несут круглосуточное боевое дежурство.

По словам военного, ВСУ также активизировали воздушную разведку беспилотниками у линии соприкосновения. Они, в частности, выявляли объекты для огневого поражения и проверяли качество маскировки своих позиций и техники.

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Тогда в Донбассе на волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них военную операцию.

В начале сентября 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое было совершено 31 августа. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель.

Как ранее рассказали власти самопровозглашенной ДНР, украинские силовики подготовили план наступления на юг Донбасса. ВСУ сформировали ударную группировку из более чем 12 тыс. человек и разместили ее на Мариупольском направлении.