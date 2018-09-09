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Украинские силовики дважды выпустили мины по селу в ДНР

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Фото: ТАСС/Степан Петренко
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Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 9 сентября дважды обстреляли из миномета район села Саханка в Новоазовском районе на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.

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По его словам, в первый раз обстрел зафиксировали с 18:35 до 19:20 по направлению Широкино–Саханка. Было выпущено 36 мин из 82-мм миномета. 

Второй раз в том же направлении выпустили восемь мин калибра 82 мм с 20:15 до 20:45, добавил Якубов. 

По данным СЦКК, ранее 9 сентября были зафиксированы обстрелы на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Украинские силовики использовали гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, а также зенитную установку, отмечает ТАСС

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Тогда в Донбассе на волне протестов против нового руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них военную операцию.

В начале сентября 2018-го ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое было совершено 31 августа. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель. 

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