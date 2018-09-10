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ФСБ задержала планировавшего теракт при помощи Украины боевика ИГ

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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ФСБ задержала под Смоленском члена запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который по заданию Украины готовил убийство одного из лидеров самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

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Уроженца Дагестана Магомедова Меджида Габибулаевича 1988 года рождения поймали 9 сентября. 

Злоумышленник прибыл на Украину в начале 2018 года для решения вопросов с эмиссарами ИГ по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья. Они же и познакомили Магомедова с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и экстремистами из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), передает ТАСС.

В ходе общения с украинскими спецслужбами дагестанцу поручили ликвидировать командира одного из подразделений Вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области.

Затем Магомедов получил от своих «кураторов» оружие из тайника, заложенного на территории России, и прибыл в Смоленскую область. Также его проинформировали о месте жительства и передвижениях командира ДНР.  

Во время задержания у Магомедова нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротила, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.

Как рассказал задержанный, члены ИГ активно привлекаются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения в Донбассе.

По его признанию, сотрудники СБУ оказывают террористам из этой запрещенной организации активную помощь на территории Украины. Им обеспечивают безопасность, финансирование, предоставляют оружие и взрывчатку для организации терактов в России.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.

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