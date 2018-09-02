В Дагестане ликвидирован главарь бандгруппы

В Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидирован главарь бандгруппы. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Как передает «РИА Новости», боевик был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

Накануне в Хасавюртовском районе Дагестана проводились оперативно-розыскные мероприятия. В лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала сотрудники правоохранительных органов обнаружили участника бандитского подполья, который находился в федеральном розыске. В ответ на требование полиции сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь.

«В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года», — заявили в НАК.

На месте происшествия обнаружен автомат, пистолет и боеприпасы к ним. В результате происшествия никто из гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.