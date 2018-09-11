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Украинские силовики обстреляли школу в ЛНР

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Фото: пресс-служба министерства обороны Украины/mil.gov.ua
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом утром во вторник, 11 сентября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Обстрел произошел в 8:00 (совпадает с московским. — iz.ru).

«Киевские силовики, невзирая на «школьное» перемирие, произвели обстрел школы в населенном пункте Михайловка (Золотое-5) с направления населенного пункта Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия», — цитирует его «РИА Новости».

Школьников эвакуировали, данные о разрушениях выясняются.

В конце августа в Донбассе заявили о провокациях ВСУ перед «школьным» перемирием. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 22 августа согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа в преддверии нового учебного года.

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