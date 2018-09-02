В ЛНР сообщили об активизации украинских снайперов и диверсантов

Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировали активизацию снайперов и разведывательно-диверсионных групп украинских силовиков. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что активизация украинских силовиков замечена в районе населенного пункта Счастье, который находится под контролем вооруженных сил Украины.

По мнению Марочко, Киев пытается спровоцировать ополченцев на ответные действия, тем самым вынудив нарушить «школьное перемирие», которое вступило в силу 29 августа, передает «РИА Новости».

При этом официальный представитель Народной полиции ЛНР указал, что Киев выступает с ложными заявлениями об обстрелах со стороны республики.

31 августа председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинская армия стягивает подразделения к границам ЛНР и ДНР. Операция началась после гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

В свою очередь спикер штаба Операции объединенных сил (ОСС) Вячеслав Петровский опроверг это заявление. По его словам, украинские подразделения остаются на своих позициях.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт. Не исключено, что за покушением на главу ДНР стоят украинские спецслужбы.