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Боец ВСУ покончил с собой из-за издевательств командиров

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Фото: пресс-служба министерства обороны Украины/mil.gov.ua
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Военнослужащий 14-й бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой, не выдержав издевательств со стороны командования батальона. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР подполковник Андрей Марочко. 

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По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоалександровка, в зоне проведения украинской «Операции объединенных сил». Подполковник добавил, что происшествие традиционно скрывается от вышестоящего руководства.

«Небоевые потери в рядах вооруженных сил Украины, связанные, в основном, с неудовлетворительным морально-психологическим состоянием личного состава, приняли систематический характер», — подытожил Марочко.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, отмечает «Луганскинформцентр». 

После государственного переворота в феврале 2014 года новые украинские власти начали силовую операцию в Донбассе, жители которого провели референдум о создании отдельных республик. Вооруженные столкновения силовиков и украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса начались в апреле 2014 года, они переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

Конфликт в Донбассе коренным образом повлиял на психологическое состояние участников АТО (принятое на Украине название силовой операции в Донбассе. — Ред.). Как констатировали в Верховной раде, более тысячи ветеранов АТО покончили жизнь самоубийством

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