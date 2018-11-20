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ВСУ обстреляли Горловку во время инаугурации Пушилина

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Фото: ТАСС/Григорий Федоров
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Бойцы Вооруженных сил Украины ( ВСУ) обстреляли поселок Гольмовский в Горловке, пока в Донецке проходила церемония инаугурации нового главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей во вторник, 20 ноября. 

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Обстрел был зафиксирован в 12:00 по местному времени (11:00 мск). ВСУ выпустили одну мину калибром 82 мм, одну гранату из РПГ, применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. Явка избирателей составила более 80%. По результатам подсчета 100% бюллетеней победил Пушилин с 60,85% голосов.

В тот же день прошли выборы и в самопровозглашенной ЛНР, где победил Леонид Пасечник с 68,3% голосов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив название на Операцию объединенных сил (ООС).

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