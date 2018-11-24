Прямой эфир

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

0
Фото: TASS/Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Украины прибегает к унизительному обману граждан, так как пытается получить новый транш от Международного валютного фонда (МВФ). С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его словам, он выступил против принятия бюджета на 2019 год. Парламентарий заявил, что попытка напугать запад предстоящим дефолтом просто обман ради получения нового транша от МВФ. Также он считает, что необходимо пересмотреть бюджет и его направления, а также налоговый кодекс, так как рост налогов отражается именно на украинцах, пишет «РИА Новости» со ссылкой на канал «112 Украина».

Прокрутили марш: Западу больше не нравятся детские лагеря на Украине
В центрах патриотического воспитания культивируют ненависть

Также депутат отметил, что новый кредит от фонда необходим правительству для того, чтобы реструктурировать уже существующую задолженность. Поведение украинских властей, Мосийчук назвал унижением страны и попрошайничеством.

23 ноября Верховная рада Украины приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год. Документ одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета на 2019 год.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, в этом году Киев выполнил одно из требований — повышение цен на газ для населения, и за это получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США заявили о попытках России повлиять на стремление Украины к Западу
Словакия предоставит Украине помощь в размере €125 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017