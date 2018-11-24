Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

Правительство Украины прибегает к унизительному обману граждан, так как пытается получить новый транш от Международного валютного фонда (МВФ). С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его словам, он выступил против принятия бюджета на 2019 год. Парламентарий заявил, что попытка напугать запад предстоящим дефолтом просто обман ради получения нового транша от МВФ. Также он считает, что необходимо пересмотреть бюджет и его направления, а также налоговый кодекс, так как рост налогов отражается именно на украинцах, пишет «РИА Новости» со ссылкой на канал «112 Украина».

Также депутат отметил, что новый кредит от фонда необходим правительству для того, чтобы реструктурировать уже существующую задолженность. Поведение украинских властей, Мосийчук назвал унижением страны и попрошайничеством.

23 ноября Верховная рада Украины приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год. Документ одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

В середине ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2018 года. Условием, при котором Киев получит деньги до января, было утверждение бюджета на 2019 год.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, в этом году Киев выполнил одно из требований — повышение цен на газ для населения, и за это получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд.