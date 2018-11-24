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В Польше украинца заставили снять с машины знак трезубца

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Правоохранители города Пшемысль в Польше заставили жителя Львовской области Ивана Кульчицкого снять с автомобиля наклейку с гербом Украины, выполненную в цветах символики запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сам украинец рассказал в Facebook.

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По его словам, на дороге его машину заблокировал «польский хам», которому не понравилась черная наклейка с красным трезубцем. На место инцидента решили вызвать стражей порядка. 

Как рассказал Кульчицкий, ситуация стала определенным «менингитом» для правоохранителей: поляк нарушил ПДД, но обвинил украинца в преступлении против нового польского закона о тоталитаризме, по которому запрещается и определенная украинская символика.

Житель Львовской области уточнил, что на «идентификацию сути дела» было потрачено несколько часов, в результате чего полиция попросила снять знак, чтобы автомобиль не повредили на парковке или в другом месте. 

«Думаю, что наш МИД должен дать четкие объяснения относительно того, что их ожидает в Польше. На эту ситуацию, пожалуй, также должны обратить внимание и наши консулы и политики», — подчеркнул Кульчицкий. 

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года, ее лидером стал Степан Бандера. Она действовала преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. Героизация УПА вызывает критику со стороны Варшавы.

Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.

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