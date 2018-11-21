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Финские националисты потребовали вернуть часть Карелии

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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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Финляндия должна официально потребовать возвращения земель, включая Карелию, чтобы вернуться к границам 1939 года. Такое заявление сделал член партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки в своем Twitter

Он уточнил, что решение было принято на конференции молодежного крыла партии.

К посту в микроблоге активист прикрепил карту, согласно которой финские националисты хотят вернуть часть Мурманской области и несколько областей Карелии рядом с Ладожским озером, отмечает «РИА Новости»

Территории, на которые претендуют финны, вошли в состав РФ по итогам Советско-финской войны (1941–1944) и Второй мировой. К СССР отошли несколько островов в Финском заливе и часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга). 

Партия «Истинные финны» была основана в 1995 году. Ее часто подвергают критике за националистические взгляды и популистские высказывания. Сейчас члены партии занимают 17 из 200 мест в финском парламенте.

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