Отказ от изоляции: Финляндия выступает за участие РФ в Совете Европы

Финляндия выступает за сохранение России в Совете Европы и намерена работать со всеми странами — членами СЕ. Как заявили «Известиям» в МИД страны, главной задачей своего председательства Хельсинки ставит разрешение текущего кризиса в организации. Финские депутаты в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), в свою очередь, высказались против выхода РФ из организации и заявили о необходимости вернуть российской делегации ее полномочия. Как сказала «Известиям» член финской делегации в ПАСЕ Сиркка-Лииза Анттила, решение любой страны покинуть совет сказывается как на работе самого института, так и на ситуации с правами человека в Европе.

Кризис в Совете Европы уже затронул политическое, экономическое и институциональное измерения, и его разрешение является первоочередной задачей Финляндии на посту председателя СЕ, сообщили «Известиям» в МИД страны. Хельсинки в ходе своего председательствования в организации постарается решить и вопрос участия России в совете.

— Мы активизируем обсуждения и усилия, которые могут привести к решению этого вопроса. Однако для этого требуются усилия всех стран-членов, — подчеркнули в ведомстве. — Финляндия работает со всеми участниками Совета Европы. Мы считаем важным уважение прав человека, соблюдение конвенций Совета Европы и доступ к работе Европейского суда по правам человека всеми странами организации.

Одним из ключевых индикаторов кризиса стало отстранение России от работы в ПАСЕ. В 2014 году в связи с ситуацией на Украине российскую делегацию лишили ряда полномочий в ассамблее, а год спустя Москва по собственному решению приостановила участие в работе ПАСЕ. Сегодня «действие механизмов, которые призваны стоять на страже верховенства закона, прав человека и демократии, теряет легитимность» и, таким образом, «для организации это может иметь далеко идущие последствия», ранее пояснял в интервью «Известиям» постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.

Участники финской делегации отметили, что современная ситуация в Совете Европы «вызывает вопросы, которые необходимо срочно решать». По их мнению, для преодоления кризиса необходимо равноправное участие всех стран-членов, как это прописано в уставе организации. Финские парламентарии высказались против возможного выхода России из Совета Европы и заявили о необходимости разработать решение кризиса на Украине вместе с Москвой.

— На протяжении 70 лет организация была фундаментом прав человека, а теперь наши общие ценности оспариваются различными способами. Приоритетом финского председательства будет усиление роли СЕ в продвижении этих ценностей. В работу необходимо вовлекать всех участников Совета Европы. Выход стран, в том числе и России, из Совета Европы плохо скажется как на самой организации, так и на ситуации вокруг прав человека в Европе, — сказала «Известиям» член финской делегации в ПАСЕ Сиркка-Лииза Анттила. — Нам необходимо работать с Москвой. В том числе и в направлении всеобъемлющего урегулирования кризиса на Украине.

Кроме того, в финской делегации высказались и за возвращение российских парламентариев в ПАСЕ.

— Не все страны одобрили исключение России из Парламентской ассамблеи, — сказала «Известиям» депутат Анн Калмари. — Я не разделяю политику изоляции и абсолютно уверена, что российские парламентарии должны вернуться в работу.

Члены финской делегации и МИД страны также обратили внимание на проблему финансирования: невыплата Россией членских взносов в СЕ также будет обсуждаться под финским председательством, сказала Сиркка-Лииза Анттила.

— Очень важно, чтобы все страны выполняли свои обязательства, включая и выплату членских взносов, — подытожили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Российская сторона рассчитывает, что работа Совета Европы под председательством Финляндии изменится в лучшую сторону и позволит разрешить сложившийся кризис.

— От финских коллег мы ждем, что они будут стремиться к реализации уставных целей организации. Более того, на финское председательство придется и подготовка к 70-летию Совета Европы, — сказал ранее в интервью «Известиям» Иван Солтановский.

По словам российского дипломата, «от того, какую линию займет Хельсинки, во многом будет зависеть исправление текущих перекосов».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва определится со своей позицией по членству в СЕ до января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если в объединении будут настаивать на ее исключении.