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На Украине обокрали супругу бывшего премьер-министра страны

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Фото: facebook.com/Марина Кинах
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Неизвестные обокрали в Киеве супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марину. Об этом стало известно в воскресенье, 25 ноября.

«У меня обокрали машину. Украли большую черную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение», — цитирует Марину Кинах агентство «Украинские национальные новости».

Отмечается, что она обратилась в полицию с заявлением. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Они просматривают видеозаписи с камер наблюдения для того, чтобы установить личность подозреваемого. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

9 ноября неизвестные похитили бутерброды из сумки спикера генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко. Кража произошла утром в киевском метро. «Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен», — написал Лысенко в своем Facebook.

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