Украинская поэтесса обвинила Россию в «краже» советского кино

Советский кинематограф был создан украинцами, утверждает поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова. Такое заявление она сделала в ходе общественного форума «За украинский язык» во Львове, видеозапись которого опубликована на YouTube.

«Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», — приводит ее слова «РИА Новости» в понедельник, 19 ноября.

Культурный деятель рассказала, что во время учебы в вузе отправилась собирать русский фольклор в Ростовскую область. По ее словам, русской речи там не было слышно, поскольку якобы все местные жители разговаривали на украинском.

Татьяна Малахова родилась в 1963 году в Харьковской области. В раннем детстве с родителями переехала в Горловку. Она писала скетчи и монологи для Евгения Петросяна, Верки Сердючки. Также она известна по сценариям к сериалам «Кармелита», «Ранетки» и «Дежурный ангел». Несколько лет Малахова работала в Москве, но потом вернулась на Украину.

Ранее в июне бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, известная нетерпимостью к русскому языку, призвала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.