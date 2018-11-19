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Украинская поэтесса обвинила Россию в «краже» советского кино

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Фото: соцсети
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Советский кинематограф был создан украинцами, утверждает поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова. Такое заявление она сделала в ходе общественного форума «За украинский язык» во Львове, видеозапись которого опубликована на YouTube. 

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«Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», — приводит ее слова «РИА Новости» в понедельник, 19 ноября. 

Культурный деятель рассказала, что во время учебы в вузе отправилась собирать русский фольклор в Ростовскую область. По ее словам, русской речи там не было слышно, поскольку якобы все местные жители разговаривали на украинском. 

Татьяна Малахова родилась в 1963 году в Харьковской области. В раннем детстве с родителями переехала в Горловку. Она писала скетчи и монологи для Евгения Петросяна, Верки Сердючки. Также она известна по сценариям к сериалам «Кармелита», «Ранетки» и «Дежурный ангел». Несколько лет Малахова работала в Москве, но потом вернулась на Украину. 

Ранее в июне бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, известная нетерпимостью к русскому языку, призвала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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