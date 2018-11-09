Прямой эфир

У спикера Генпрокуратуры Украины украли бутерброды в метро

0
Фото: ТАСС/ZUMAPRESS.com/Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные похитили бутерброды из сумки спикера Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко, о чем он сам сообщил на странице в Facebook в пятницу, 9 ноября. 

Хозяйка бедной горы: на Украине нищает население
С чем связаны цифры падения уровня доходов в стране

Кража произошла утром в киевском метро. 

«Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен», — написал подполковник. 

«Вот она, правоохранительная система страны ... Гордость», — посмеялись в комментариях к записи подписчики Лысенко. 

В ответ пресс-секретарь написал, эта система «реформируется», добавив, что «здесь больше вопросов» к министерству соцразвития Украины. 

Ранее в сентябре сообщалось о подорожании  украинского бутерброда № 1. «Гастрономическая гордость» из ржаного хлеба и сала подорожала за год на 42%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ответили на планы Киева усилить контроль в Черном море
Киевских школьников научат «воинской доблести» на примере эсэсовцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017