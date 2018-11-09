У спикера Генпрокуратуры Украины украли бутерброды в метро

Неизвестные похитили бутерброды из сумки спикера Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко, о чем он сам сообщил на странице в Facebook в пятницу, 9 ноября.

Кража произошла утром в киевском метро.

«Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен», — написал подполковник.

«Вот она, правоохранительная система страны ... Гордость», — посмеялись в комментариях к записи подписчики Лысенко.

В ответ пресс-секретарь написал, эта система «реформируется», добавив, что «здесь больше вопросов» к министерству соцразвития Украины.

Ранее в сентябре сообщалось о подорожании украинского бутерброда № 1. «Гастрономическая гордость» из ржаного хлеба и сала подорожала за год на 42%.