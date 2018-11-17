Бывшего следователя обвинили в краже наркотиков

В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего следователя Николая Воробьева, обвиняемого в краже крупной партии наркотиков. Мужчина отрицает свою вину.

По версии следствия, Воробьев, работавший старшим следователем по особо важным делам в следственном комитете, занимался уголовным делом по факту контрабанды наркотиков. Вещества выступали в качестве вещественного доказательства, сообщает телеканал «78». Обвиняемый вместе с пока не установленными сообщниками похитил их и сбыл.

Речь идет об 11 кг кокаина, уточняет ТАСС. Похищенные наркотики Воробьев заменил муляжом, состоящим из смеси кокаина в небольшой концентрации и лекарств.

В отношении бывшего следователя возбуждены уголовные дела о превышении полномочий, незаконном сбыте и хищении наркотиков. Наказание может составлять до 20 лет лишения свободы. Сотрудники СК подозревают, что Воробьев может быть причастен и к другим преступлениям.

В июле Следственный комитет начал проверку в отношении экс-следователя Родиона Свирского, который в 2017 году отказался возбудить дело после пыток в ярославской колонии №1. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что у Свирского не было тех материалов, которыми следствие располагает сейчас, однако он не воспользовался другими способами установления истины, имевшимися в его распоряжении.