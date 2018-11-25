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В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские силовики открыли огонь по району насосной станции в Донбассе. Персонал предприятия находится в укрытии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 25 ноября.

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«Сегодня в 18:50 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Васильевка с применением гранатометов. Под обстрел попал район васильевской насосной станции», — заявили агентству.

Отмечается, что представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отправили Киеву запрос гарантий безопасности региона «для установления устойчивого режима тишины в данном районе».

Васильевская насосная станция подает воду в пять фильтровальных станций Донбасса. Это обеспечивает водой почти 2 млн жителей обеих сторон линии соприкосновения.

Ранее 25 ноября в ДНР заявили об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Ленинское 10 минами.

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