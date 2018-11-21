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В ДНР предотвратили диверсию СБУ на выборах 11 ноября

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержали агента украинских спецслужб, который планировал диверсию на выборах в регионе 11 ноября, сообщил пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

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По его словам, мужчину взяли с поличным в день голосования во время передачи зажигательной смеси одному из сообщников. Они намеревались заложить в контейнер с бюллетенями самодельное взрывное устройство, которое должно было сработать после окончания выборов в местной ЦИК.

«В связи с тем что планы и вся преступная операция противника стала известна оперативникам МГБ ДНР, указанную диверсию удалось предотвратить и избежать жертв среди мирного населения», — приводит слова Попова «Федеральное агентство новостей».

Выборы в Донбассе произошли 11 ноября. Однако в Киеве заявили, что голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. В свою очередь Москва как подписант этих договоренностей  проведение выборов назвала необходимой мерой.

Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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