Более 200 человек самовольно покинули ряды ВСУ в Донбассе за два месяца

По меньшей мере 205 человек самовольно покинули подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе в октябре–ноябре текущего года, сообщил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Все эти люди, согласно данным разведки ДНР, находятся в розыске. Басурин отметил, что данная информация в очередной раз демонстрирует «полное разложение украинской армии», пишет ТАСС.

7 ноября газета «Известия» сообщала, что более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части или дезертировали за 4,5 года. При этом у многих из них осталось оружие.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).