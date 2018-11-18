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В ДНР сообщили о подготовке провокаций силовиками на химзаводе

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Начальник пресс-службы управления народной милиции заявил, что украинские силовики планируют диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС.

Он пояснил, что силовики хотят максимально отвлечь силы безопасности республики, которые будут брошены на эвакуацию населения, и начать продвижение вглубь территории ДНР. Также, по его словам, диверсия поручена отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины, которые уже получили комплекты химической защиты.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив на операцию объединенных сил.

В трехстороннюю контактную группу входят представители России, Украины и ОБСЕ.

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