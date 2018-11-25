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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками юга республики

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ленинское, которое расположено на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). По селу выпустили 10 мин.

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Об этом 25 ноября сообщили журналистам в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «РИА Новости». Обстрел велся со стороны вооруженных формирований Украины, находящихся по направлению населенных пунктов Водяное и Ленинское.

Всего ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 мм и шесть мин калибром 82 мм, добавляет «Федеральное агентство новостей». Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

22 ноября ВСУ с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе. Украинские силовики разместили на дронах зажигательные боеприпасы, которые сбрасывались на транспортные средства и дома мирных жителей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил.

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