В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками юга республики
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ленинское, которое расположено на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). По селу выпустили 10 мин.
Об этом 25 ноября сообщили журналистам в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «РИА Новости». Обстрел велся со стороны вооруженных формирований Украины, находящихся по направлению населенных пунктов Водяное и Ленинское.
Всего ВСУ выпустили четыре мины калибром 120 мм и шесть мин калибром 82 мм, добавляет «Федеральное агентство новостей». Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.
22 ноября ВСУ с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе. Украинские силовики разместили на дронах зажигательные боеприпасы, которые сбрасывались на транспортные средства и дома мирных жителей.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил.