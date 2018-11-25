ВСУ заявили о «взятии» населенного пункта в «серой зоне» Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под свой контроль село Рассадки Донецкой области, которое расположено в так называемой «серой зоне». Об этом в субботу сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (силовой операции ВСУ в Донбассе).

Границы «серой зоны», разделяющей вооруженные силы ДНР и ЛНР и украинскую армию, установлены минскими соглашениями. Введение войск какой-либо стороны в находящиеся в ней населенные пункты является нарушением международных договоренностей.

«Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра.

Уточняется, что украинские силовики готовили операцию больше месяца. Военные подняли в населенном пункте украинский флаг.

22 ноября украинские военные с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив название на операцию объединенных сил (ООС).