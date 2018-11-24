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Порошенко посетит Донбасс вместе с президентом Латвии

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президенты Украины и Латвии Петр Порошенко и Раймондс Вейонис совместно посетят подконтрольные Киеву территории Донбасса 25 ноября. Об этом политики сообщили во время совместного брифинга в столице Украины в субботу.

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«Завтра посещу районы, которые пострадали на востоке Украины. Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом», — приводит ТАСС заявление латвийского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность своему коллеге за намерение посетить зону конфликта. Он отметил, что Вейонис будет находиться у линии столкновения, однако не стал называть конкретное место в целях безопасности.

21 ноября Порошенко сообщил, что десантники Вооруженных сил Украины в следующем году получат новые образцы военной техники, вооружений и средств связи, в том числе американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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