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Посольство РФ раскритиковало планы Британии по усилению присутствия на Украине

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Фото: TASS/Zuma/Gustavo Valiente
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Планы Великобритании по усилению военного присутствия на Украине, которые озвучил министр обороны Гэвин Ульямсон, не будут способствовать урегулированию ситуации политическим путем, заявили в посольстве России в Лондоне в среду, 21 ноября.

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Дипломаты отметили, что намерения британской стороны идут вразрез с Минскими соглашениями и противоречат официальной позиции Соединенного Королевства, которое выступает за мирное урегулирование конфликта.

«Вместо того чтобы оказывать посильное давление на Киев, который продолжает игнорировать Комплекс мер по имплементации Минских соглашений, делая ставку на силовое решение конфликта и отказываясь вести переговоры с представителями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, правительство Великобритании всячески потворствует этой линии», — приводит заявление дипмиссии ТАСС.

21 ноября министерства обороны Соединенного Королевства и Украины выпустили совместное заявление, в котором говорится о планах государств нарастить сотрудничество, в частности в военно-технической сфере и по вопросам обучения украинских военнослужащих при помощи британских экспертов. Так, Лондон намерен направить туда дополнительный контингент личного состава и корабль ВМС.

18 ноября в ДНР заявили, что украинские силовики планируют диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке, чтобы отвлечь местные силы безопасности и начать продвижение вглубь территории республики.

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