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Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу

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Фото: facebook.com/Yevgenij Marchuk
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Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.

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«Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в подгруппе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике Минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы», — приводит ее слова «РИА Новости».

На этом посту он сменил бывшего украинского лидера Леонида Кучму, который завершил работу в качестве официального представителя в начале октября.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне того же года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группы подразделяется на следующие подргуппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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