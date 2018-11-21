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Порошенко назвал сроки поставок Javelin десантникам ВСУ

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2019 году получат новые образцы военной техники, вооружений и средств связи, которые позволяют выполнять боевые задания любой сложности. Такое обещание озвучил украинский президент Петр Порошенко в среду, 21 ноября, на встрече с военными в Житомирской области.

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«(Десантно-штурмовые войска укомплектуют. — Ред.) бронетранспортерами — не только «тройками», но и «четверками» и лучшими иностранными образцами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами «Свитязь», противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin», — передает слова президента «Укринформ». 

Он добавил, что в рамках материально-технической помощи от «иностранных партнеров» пришло около 40 единиц бронированных санитарных автомобилей типа Hummer. 

ПТРК Javelin привезли на Украину в начале мая. Эту боевую технику киевская власть просила у США с 2014 года. Правда, применять их в ходе боевых действий в Донбассе нельзя, поскольку они предназначены для использования исключительно в целях самообороны Украины.

В конце мая прошли первые испытания Javelin. На стрельбах присутствовал и Порошенко. Позже он написал в своем Twitter, что благодаря Javelin боевые возможности украинских силовиков значительно возросли, и показал видео пусков

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