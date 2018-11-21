ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд

Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны. Решение суда опубликовано 21 ноября в Едином реестре судебных решений.

«Кассационную жалобу публичного акционерного общества «Газпром» оставить без удовлетворения. <...> Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», — приводит «РИА Новости» выдержку из решения высшего судебного органа.

Верховный суд также оставил без изменений решение киевского суда о принудительном взыскании с компании штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009–2015 годах вместе с пенями за просрочку. Общая сумма взыскания составила 172 млрд гривен.

Украинская сторона начала взыскание штрафа «Газпрома» еще летом 2017 года за счет активов российской компании в стране, в том числе дивидендов от компании «Газтранзит». К настоящему времени объем взысканных средств достиг 100 млн гривен ($3,8 млн). Российская госкорпорация считает такие меры незаконными. 25 октября компания инициировала арбитражное разбирательство по этому делу.