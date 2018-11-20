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СК возбудил два уголовных дела по факту обстрела жителей Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России возбуждены два новых уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 356 УК РФ, за жестокое обращение с гражданским населением во время вооруженного конфликта. Такая информация появилась на официальном сайте ведомства во вторник, 20 ноября.

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В СК отметили, что 14 ноября военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы, произвели прицельный обстрел гражданских объектов в поселке Марьевка самопровозглашенной Луганской народной республики.

На следующий день, 15 ноября, украинские военнослужащие обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовском. В результате, женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения получили ранения.

18 ноября в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики планируют диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив название на Операцию объединенных сил.

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