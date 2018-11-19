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В ДНР и ЛНР избрали председателей парламента

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) избрали председателей парламентов. Об этом 19 ноября сообщает «Интерфакс».

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В Донецке депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Бидевки, который раньше был председателем парламентского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. До гибели первого главы республики Александра Захарченко в парламенте первого созыва председателем Народного совета ДНР являлся Денис Пушилин.

В Луганске депутаты избрали председателем парламента Дениса Мирошниченко. Ранее он занимал пост спикера председателя парламента ЛНР второго созыва.

Выборы в Донбассе прошли 11 ноября. В Киеве заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. При этом в Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик (ДНР и ЛНР).

Минские договоренности были согласованы в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.

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