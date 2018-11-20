Митрополит УПЦ обвинил Порошенко в гонении на церковь

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви». Публичное видеообращение к прихожанам появилось на сайте Запорожской епархии.

«Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви, на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном. Что люди, те, которые всё это устраивают, по чьей команде это всё устраивается, заражены страшным грехом, грехом ненависти», — заявил архиерей.

По словам Луки, утром 19 ноября его вызвали на беседу в Службу безопасности Украины. В частности, интересовались его зарубежными поездками. 20 ноября, по словам митрополита, на аналогичную беседу спецслужбы Украины позвали архиепископа Бердянского и Приморского Ефрема (Яринко).

Под домом имени гонителя церкви, по всей видимости, Лука имеет ввиду Украинский дом в Киеве, он же экс-филиал Центрального музея Ленина. Именно в этом здании в ноябре Порошенко предлагал встречу духовенству УПЦ. Однако, по данным СМИ, представители УПЦ настаивали на проведении совещания на церковной территории. Так, предстоятель Церкви митрополит Онуфрий минимум два раза обсуждал этот вопрос с украинским лидером. Как сообщил журналистам один из архиереев, последний их разговор состоялся 13 ноября и был «очень жестким». В итоге во встрече с украинским лидером участвовали три представителя духовенства — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) и митрополит Винницкий Симеон.

17 ноября стало известно, что несколько десятков сторонников автокефалии Украинской церкви напали в Кривом Роге на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема — представителя канонической Украинской православной церкви.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.