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Сербская православная церковь осудила действия Константинополя на Украине

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Фото: president.gov.ua
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Архиерейский собор Сербской православной церкви раскритиковал действия Константинопольского патриархата, который реабилитировал лидеров неканонических церквей Украины.

«Собор в первую очередь с сожалением отмечает, что Константинопольским патриархатом принято канонически необоснованное решение реабилитировать» лидеров двух «раскольнических группировок на Украине — Филарета Денисенко и Макария Малетича», — говорится в итоговом документе Собора, опубликованном в понедельник, 12 ноября, на сайте Сербской церкви.

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Епископы напоминают, что в свое время Филарет был лишен сана, после чего предан анафеме, а Макарий лишен апостольского преемства как «духовный отпрыск секты так называемых самосвятов».

«Собор не признает упомянутых лиц и их последователей за православных епископов и духовенство и, следовательно, не принимает литургического и канонического общения с ними и их сторонниками», — говорится в заявлении.

В связи с этим иерархи Сербской церкви предлагают Константинопольскому патриархату и всем другим поместным православным церквям рассмотреть «украинский вопрос» на Всеправославном соборе.

Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине 11 октября. Также было объявлено о снятии анафемы и восстановлении в сане глав неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви — Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича.

В ответ на эти действия синод Русской православной церкви был вынужден разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

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